Третий президент Грузии Михаил Саакашвили обещает вернуться на родину в ближайшие месяцы, до парламентских выборов 2020 года. Об этом экс-президент заявил в программе «Неделя на главном» в эфире телеканала «Мтавари архи».

«В ближайшие месяцы я планирую приехать в Грузию. Здесь нечего скрывать. В Украине я себя чувствую хорошо, но мы теряем родину», - заявил Саакашвили во время большого интервью по скайпу, сообщает «Новости-Грузия».

По словам Саакашвили, он намерен «завершить правление» лидера правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили «вместе с грузинским народом».

Экс-президент, который заочно осужден на родине по нескольким уголовным делам, также говорил о его возможном задержании по возращении в Грузию. «Задержат или нет, это зависит от грузинского народа… Я не испугался тюрьмы в Украине и тем более не боюсь в моей стране... Они настолько слабы, что не окажут сопротивление грузинскому народу», - сказал он.