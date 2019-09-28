Токаев назначил нового посла в Азербайджан
Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Абдыкаримов Сержан Оралбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Азербайджане, сообщает посольство Казахстана в Азербайджане.
До назначения послом Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов был послом Казахстана в Чехии, а также в Словакии по совместительству.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.
Владеет английским, французским, корейским и индонезийским языками. Женат, имеет 4 детей.