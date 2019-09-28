Токаев назначил нового посла в Азербайджан

Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Абдыкаримов Сержан Оралбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Азербайджане, сообщает посольство Казахстана в Азербайджане.

До назначения послом Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов был послом Казахстана в Чехии, а также в Словакии по совместительству.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

Владеет английским, французским, корейским и индонезийским языками. Женат, имеет 4 детей.

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