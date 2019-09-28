Саудовский принц предрек взлет цен на нефть

Цены на нефть могут показать «невероятный рост», если мир не объединится для сдерживания Ирана. Такое мнение высказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS.

Если мир не пойдет на жесткие меры для сдерживания Ирана, произойдет дальнейшая эскалация, которая поставит под угрозу интересы всего мира. Поставки нефти будут сорваны, а цены на сырье взлетят до невероятного уровня, которого мы еще никогда не видели», — заявил наследный принц.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд согласился с высказыванием госсекретаря США Майкла Помпео о том, что за атаками на саудовские нефтеперерабатывающие заводы в середине сентября стоит Иран.