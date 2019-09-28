В армии России появились танки Т-90М

В армии России появились усовершенствованные танки Т-90М. Об этом сообщает «Красная звезда» со ссылкой на главкома Сухопутных войск страны Олега Салюкова.

Как отмечается, Т-90М является модернизированной версией Т-90А, которая была спроектирована в рамках ОКР «Прорыв-3».

Она отличается от предшественницы наличием башенного модуля с многослойным бронированием и 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М, а также в новой модели боеукладка расположена вне боевого отделения.

На Т-90М появилась высокоавтоматизированная система управления огнем «Калина» и дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка с 12,7-миллиметровым «Кордом МТ».

Кроме того, танк оснащен противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты «Реликт».