Обращение Рафаэля Джабраилова о его отказе от депутатского мандата зачитал председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

В своем обращении Рафаль Джабраилов извинился перед избирателями.

Али Гусейнли заявил, что решение в протокольном порядке отправляется в Центральную избирательную комиссию. Согласно Избирательному кодексу, ЦИК принимает решение о лишении депутата мандата.

В свою очередь, депутат Сиявуш Новрузов сказал, что этот вопрос нашел правовое решение: «Поэтому прошу депутатов в своих выступлениях этот вопрос не затрагивать».

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Депутат Рафаэль Джабраилов отказался от депутатского мандата. С соответствующим обращением он сегодня обратился к Милли Меджлису, сообщает Qafqazinfo.

Сообщается, что он не явился на заседание Милли Меджлиса, где Дисциплинарная комиссия должна была рассмотреть его вопрос.

Напомним, что на депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова подали в суд из-за долгов. 9 сентября 2015 года депутат взял в долг 300 тысяч долларов для строительства дома.

Вскоре выяснилось, что он не может выплатить долг. Когда прошли все обговоренные сроки, Рафаэль Джабраилов решил оставить в качестве залога свое удостоверение депутата Милли Меджлиса III и IV созывов. В феврале 2019 года в Апшеронский районный суд был подан иск от имени Тараны Фаталиевой, которая утверждала, что Рафаэль Джабраилов отказывается возвращать ей долг. Суд принял решение в ее пользу.