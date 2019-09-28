Баку и Анкара обсудили взаимное признание электронных подписей
Делегация во главе с директором Информационно-вычислительного центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий Эльнаром Асадовым находилась с визитом в Турции, где провела встречи в Министерстве транспорта, мореходства и связи этой страны, Агентстве информационных технологий и связи, а также в Совете по научно-техническим исследованиям Турции.
В ходе встреч были обсуждены технические вопросы и механизмы взаимного признания электронных подписей.
Взаимное признание Азербайджаном и Турцией системы электронной подписи позволит подписывать и отправлять все таможенные документы в электронном виде, что сократит очереди на контрольно-пропускных пунктах, исключит риск фальсификации документов и минимизирует контакты между гражданами и чиновниками.
В настоящее время также ведется работа с европейскими странами по взаимному признанию электронных подписей.
Кроме того, азербайджанская делегация приняла участие в международной блокчейн-конференции в Стамбуле, темой которой стало «Цифровое удостоверение личности». Участники обсудили применение eID в технологии блокчейна, рассказали, как эта технология может изменить жизнь людей, о ее влиянии на процесс дигитализации экономики.