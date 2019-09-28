Гигантское нефтяное месторождение нашли в Китае
На северо-западе Китая в провинции Ганьсу обнаружено крупное месторождение нефти, запасы которой превышают 1 млрд тонн, сообщает китайская нефтегазовая компания PetroChina.
«Доказанный объем запасов нефти составляет 358 млн тонн, предполагаемый объем запасов оценивается в 693 млн тонн, что означает открытие большого нефтяного месторождения с общими запасами в 1 млрд тонн», — уточнили в компании.
РБК отмечает, что это месторождение может войти в сотню крупнейших в мире. В то же время находка не стала рекордной. Так, одно из крупнейших мировых месторождений Аль-Гавар в Саудовской Аравии содержит до 12 млрд тонн нефти, а крупнейшее в России Самоотлорское месторождение — порядка 7 млрд тонн.