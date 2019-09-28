Китай опроверг передачу денег сыну Байдена
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан опроверг обвинения американского президента Дональда Трампа в том, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден получал денежные средства из Китая, сообщает РИА Новости.
"Все эти обвинения полностью ложные", - заявил дипломат на брифинге.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Хантера Байдена, сына своего соперника по выборам Джо Байдена, в получении от Китая денежных средств в размере 1,5 миллиарда долларов.
На прошлой неделе демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена.