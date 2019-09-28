МИД России обвинил США в визовой войне

Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Визы не получили, в частности, глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.

Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона, но это выбор не России, так как визовую войну развязали США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, – вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США, мы имеем огромные трудности на протяжении длительного времени с направлением сотрудников наших посольств и генеральных консульств в США в длительные командировки. У нас большие проблемы с оформлением персонала в краткосрочные командировки", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Мы предлагаем американцам договариваться, а не действовать по принципу "око за око, зуб за зуб". Пока не получается. Видимо приоритеты у тех, кто формирует, определяет российскую политику в США, другие, видимо, они замыкаются на попытке разговаривать с нами с позиции силы, но обреченность на провал этой линии давно понятна всем", - заявил замглавы МИД.

Рябков подчеркнул, что "симметричность ответа – тоже вариант". "Мы будем об этом думать", - сказал он.