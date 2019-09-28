Узники громкого гянджинского дела выходят на свободу

Четверо обвиняемых по громкому делу о гянджинских событиях отпущены на свободу.

Как стало известно haqqin.az, в отношении 8 задержанных сегодня зачитан приговор. Решением суда, обвиняемые Вугар Гусейнов и Эмиль Мамедов были отпущены на свободу. Помимо этого, Шахин Вердиев и Эльмир Гусейнзаде получили условное наказание с испытательным сроком в 2 и 3 года соответственно.

Напомним, что 10 июля прошлого года в ходе беспорядков в Гяндже, организованных группой религиозных радикалов, состоящей из 150-200 человек, от рук бунтовщиков погибли два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Управления полиции Низаминского района Гянджи полковник-лейтенант Самед Аббасов. По обвинению в причастности к беспорядкам были задержаны несколько десятков человек.