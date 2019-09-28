Протесты в Египте перекинулись на Ливан

В связи с экономическим кризисом, обострившимся за последние две недели, сотни ливанцев вышли накануне на акции протеста в Бейруте и в других районах страны. Об этом пишет израильское издание MIGnews.

Отмечается, что Ливан столкнулся с глубоким финансовым кризисом и одним из самых высоких в мире коэффициентов долга, составляющим 86 миллиардов долларов, или более 150% валового внутреннего продукта страны. Местная валюта стремительно обесценивается до показателей, которые были более чем два десятилетия назад. На прошлой неделе курс местной валюты достиг 1650 ливанских фунтов за 1 доллар в обменных пунктах.

Многие из протестующих в центре Бейрута обвинили ливанских политических лидеров в бездеятельности и коррупции. Протестующие собрались на центральной площади Мучеников, затем направились к правительственному штабу, где их встретил полицейский спецназ.

Другие группы протестующих пытались устроить мирную акцию, останавливая молодых людей, которые шли на конфликт с силами безопасности. Десятки демонстрантов перекрыли главные дороги, используя горящие шины и баррикады. Ко второй половине дня протесты поутихли, однако столкновения с полицией продолжались.