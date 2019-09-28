В Армении армейские грузовики устроили ДТП

Накануне в Армении столкнулись четыре грузовика, принадлежащие N-ской воинской части Минобороны страны (3 «КамАЗа» и один «ЗИЛ»). После этого автобус марки «ПАЗ» врезался в припаркованный КамАЗ с прицепом.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, водитель автобуса погиб на месте, а 14 пассажиров автобусов госпитализированы в различные медицинские центры.

В Следственном комитете Армении сообщили, что в десятом гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления СК Армении предпринимаются необходимые следственные и процессуальные действия для выяснения обстоятельства аварии.

Отмечается, что автобус марки ПАЗ врезался в прицеп КамАЗа, на котором находилась пушка.