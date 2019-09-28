Синоптики о погоде на завтра: пасмурно и дождливо
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, умеренный южный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 16-19, днем - 22-25, в Баку ночью 17-19, днем - 22-24 градуса тепла.
Атмосферное давление будет 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-70 процентов.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах временами ожидаются дожди. Утром местами туман, восточный ветер местами будет усиливаться.
Ночью - 15-19, днем - 23-28, в горах ночью - 5-10, днем - 13-18 градусов тепла.