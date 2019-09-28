Террористы напали на военную базу США в Сомали

В Сомали боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" напали на американскую авиабазу на юге страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Издание Goobjoog News отмечает, что нападение было совершено на авиабазу Баледогле в регионе Нижняя Шабеллe.

"По информации источников, боевики въехали в лагерь на грузовиках, груженных взрывчаткой, но их нападение было отбито через 30 минут", - говорится в сообщении.

По словам очевидца произошедшего, началась перестрелка. О возможных жертвах не сообщается.

Издание Garowe Online со ссылкой на очевидца сообщает, что была произведена еще одна атака: рядом с военной академией в столице страны Могадишо произошел взрыв. Целью боевиков был конвой итальянских военных.