Момент атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии попал на видео

В программе «60 минут» американского телеканала CBS были показаны кадры с камер видеонаблюдения нефтеперерабатывающего завода компании Saudi Aramco. Они запечатлели момент поражения терминалов саудовского предприятия БПЛА-"камикадзе" и крылатыми ракетами.

На кадрах видно, что все происходит в темное время суток. Снаряды попадают в различные части завода. После мощных взрывов на территории начинает полыхать пожар. Зарево от огня и дым виден далеко от места атаки. Пленка с камер видеонаблюдения позволяет определить, что были поражены резервуары с горючим.

По итогам атаки на Saudi Aramco королевство сообщило о сокращении добычи углеводородов в два раза. Изначально предполагалось, что атака была проведена силами йеменских хуситов, движение которых воюет с коалицией, возглавляемой официальным Эр-Риядом, однако впоследствии как Саудовская Аравия, так и страны Европы и США обвинили в нападениях Иран. Тегеран обвинения полностью отверг.