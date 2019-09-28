Турция успешно испытала лазерное оружие видео
В Турции успешно испытали лазерное оружие ARMOL отечественного производства. Об этом сказал турецкий министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.
«Лазерное оружие ARMOL отечественного производства, разработанное научно-техническим центром TÜBİTAK BİLGEM, успешно прошло испытания. ВС Турции получат новое лазерное оружие», - написал Варанк в Твиттер.
Как пишет Anadolu, турецкая оборонная промышленность разрабатывает лазерные системы, которые считаются оружием будущего. В ходе предыдущих испытаний лазерное оружие ARMOL мощностью 1,25 киловатта с расстояния 500 метров уничтожило пластину из углеродистой стали толщиной три миллиметра.
Масса установки ARMOL составляет около 400 килограммов.