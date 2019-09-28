Саудовский кронпринц о провале Patriot

Наследный принц и глава минобороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе «60 минут» на американском телеканале CBS рассказал, почему противовоздушная оборона королевства не смогла отразить атаки дронов на нефтяные объекты.

В частности, принц заявил, что «Саудовская Аравия размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа». Поэтому, по его словам, «существуют угрозы со всех сторон» и «трудно охватить все полностью», передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

Кроме того, наследный принц отметил, что американские ракетные системы Patriot и Hawk, находящиеся на вооружении Саудовской Аравии, не предназначены для уничтожения беспилотников.