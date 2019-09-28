Согласно информации, молодой безработный певец, который прибыл из Азербайджана в возрасте двух лет, испытывал серьезные финансовые проблемы. Чтобы выйти из сложного положения, он не придумал ничего лучше, как начать шантажировать дочь Брижит Макрон.

27-летний уроженец Азербайджана задержан за шантажирование падчерицы президента Франции Эмануэля Макрона Тифани Озьер, сообщает haqqin.az со ссылкой на газету Parisien. 34-летняя Тифани Озьер – дочь Брижит Макрон от первого брака.

Злоумышленник обещал передать эти документы в обмен на квартиру в Париже и 300 тысяч евро. Тифани Озьер прочитала эти сообщения, но не стала придавать им значения. Однако, внимание на эти угрозы обратили сотрудники безопасности Елисейского дворца.

Молодой певец написал Тифани Озьер в социальных сетях, что является большим поклонником Эмануэля и Брижит Макрон и хочет, чтобы его услуги были замечены президентской парой. Он начал утверждать, что имеет документы «деликатного характера», полученные от сотрудника Елисейского дворца. По его словам, эти документы, могут «ослабить президента и оказать вредное воздействие на его безопасность».

Адвокат семьи президента Франции сообщил журналистам, что злоумышленник воспользовался тем, что аккаунты Тифани Озьер достаточно легко доступны в социальных сетях.

Жандармам поисковой бригады Монтрей потребовалось немного времени, чтобы выйти на след злоумышленника. Им оказался уроженец Азербайджана, который всю сознательную жизнь прожил во Франции. Примечательно, что когда он отправлял сообщения падчерице президента Франции, то даже не скрывал своей личности.

Наконец, 17 сентября, молодой человек был задержан и помещен под стражу. Судебная экспертиза не выявила у него никаких психических расстройств. 30 января он предстанет перед судом по обвинению в шантаже. Ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро.

При этом он продолжил утверждать, что у него имеются важные документы, касающиеся президентской семьи.

«Он не стал раскрывать жандармам содержание этих документов, заявив, что предоставит их только семье президента или журналистам», - сказал прокурор Паскаль Марконвиль.