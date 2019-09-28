В Армении недовольны заявлением Киева по Карабаху

Заявление МИД Украины об уголовной ответственности за посещение оккупированных территорий Азербайджана вызвало недовольство в Армении.

Отметим, что ранее внешнеполитическое ведомство Украины предупредило своих граждан при планировании поездок на оккупированные земли в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и в регионы Грузии руководствоваться законодательством этих стран и помнить об административной и уголовной ответственности при посещении указанных территорий.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сказала Sputnik Армения, что "заявления Украины по карабахскому конфликту не способствуют процессу мирного урегулирования".

По мнению представителя армянского внешнеполитического ведомства, все формулировки по вопросу нагорно-карабахского конфликта, которые противоречат формулировкам имеющей единственный международный мандат посредничества Минской группы ОБСЕ и носят односторонний характер, не способствуют процессу мирного урегулирования.