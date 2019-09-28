Роухани получил послание от саудитов

Президент Ирана Хасан Роухани получил послание из Саудовской Аравии, переданное через третью страну, заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

"Информация том, что Роухани получил послание от Саудовской Аравии через представителя другой страны, верна", - цитирует Рабии пресс-служба МИД Ирана.

По словам Рабии, "если Эр-Рияд готов к изменениям своей политики, то Иран приветствует это", - передает ТАСС.

При этом представитель иранского правительства не уточнил, что конкретно содержалось в послании и представители какой страны участвовали в его передаче.