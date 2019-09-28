Россия испытала баллистическую ракету "Тополь-М"
С Плесецка проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М", которая успешно поразила заданную цель на Камчатке, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Тридцатого сентября на Государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной МБР "Тополь-М" стационарного (шахтного) базирования. Целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса", - говорится в релизе.
По итогам пуска "цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме": эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на полуострове Камчатка.
"В очередной раз проведенным пуском подтверждена техническая готовность МБР "Тополь-М", находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения", - отмечает Минобороны РФ.