Грузинские регбисты недовольны из-за песни Меладзе на русском языке

Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе раскритиковали организаторов Кубка мира по регби, проходящего в Японии. Об этом пишет портал «Грузия Онлайн».

Спортсменов и болельщиков возмутил тот факт, что когда грузинские игроки реализовывали попытки, звучала песня Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня», которая исполняется на русском языке.

«Во время этой игры много раз включали русскую мелодию. Было бы хорошо, если бы эта ошибка не повторилась», — сказал Брегвадзе.

Тренер сборонй Грузии же заявил, что «Россия — это не Грузия, а Грузия — это не Россия». «У нас разный язык, разная культура…», — сказал он, порекомендовав Международному совету регби уделять больше внимания этому вопросу.

Организация World Rugby уже принесла свои извинения из-за произошедшего, сообщает «Первый канал Грузинского телевидения». Пресс-секретарь World Rugby заявил, что организация сожалеет об этой ошибке, заверив, что такое больше не повторится.