Отдел информации 16:16

27 сентября в Управление безопасности SOCAR поступила информация о незаконном захвате и начале строительных работ на части охраняемой территории вблизи нефтепровода Ширван-Беюкшор. Прибывшие на место происшествия сотрудники службы охраны предупредили людей, которые проводили незаконные строительные работы, и они были приостановлены. Однако, на следующий день, во время обхода территории сотрудники охраны заметили, что строительные работы были возобновлены. Строителям было снова сделано предупреждение.

«В это время, при подстрекательстве человека, ведущего строительные работы на территорию прибыла группа лиц, назвавшая себя инвалидами Карабахской войны. Они начали оскорблять и напали на сотрудников SOCAR. Сотрудники охраны не приняли ответных действий и вызвали сотрудников полиции. В ходе инцидента тяжкие телесные повреждения были нанесены сотрудникам охраны Фуаду Абдурахманову, Эльнуру Исмайлову и Алекперу Алигулиеву», - говорится в сообщении SOCAR. Как видно на проведенной видеосъемке, провокаторы преследуют сотрудников службы охраны, а также сотрудников полиции, которые хотели покинуть место инцидента. Эти провокаторы попытались причинить ущерб служебным автомобилям и озвучивали антигосударственные лозунги», - говорится в заявлении.