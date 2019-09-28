Товары из Германии назвали самыми лучшими

Германская торговая марка занимает первое место по популярности среди потребителей во всем мире, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov и Кембриджским университетом в Великобритании, пишет Deutsche Welle.

Исследование показало, что почти половина всех опрошенных позитивно относятся к ярлыку Made in Germany, негативно - лишь шесть процентов. В результате Made in Germany возглавила рейтинг торговых марок, получив 45 пунктов. На втором месте оказались товары из Италии (38 пунктов), третье - поделили Франция и Великобритания (по 34 пункта). Японские товары заняли пятое место, значительно опередив конкурентов из Южной Кореи, которые заняли лишь девятую позицию.

Замыкает рейтинг Китай. Имидж китайских товаров негативно оценивают 44 процента респондентов - почти в три раза больше тех, кто относится к товарам Made in China позитивно. В результате товары из Китая получили отрицательный рейтинг в минус 29 пунктов и оказались на последнем из 12 мест среди стран, находившихся в поле зрения социологов.