МИД Ирана: Хуситы имеют право защищаться

Йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы) предпринимают действия против Саудовской Аравии в соответствии с законным правом народа Йемена на оборону, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Действия народа Йемена против Саудовской Аравии - это законное право страны отвечать на агрессию", - сказал дипломат, добавив, что "Иран готов отправить гуманитарную помощь в Йемен", как только будет возможность, пишет ТАСС.

"Но, к сожалению, сейчас все пути закрыты. Йемен находится в осаде", - добавил Мусави.