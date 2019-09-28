«Сейчас Кочарян проходит у нас медобследование. Какие у него конкретные проблемы, я сказать, по понятным причинам не могу. И это применительно не только к нему, но и к любому пациенту», — отметил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос журналистов о том, сколько времени проведет в больнице бывший глава республики, Чарчян сказал, что это зависит от результатов обследования. Если понадобится, чтобы Кочарян остался ещё, то его пребывание в медучреждение будет продлено.

Следует отметить, что во вторник, 1 октября, для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереван прибудет президент России Владимир Путин. В прошлом и в этом году, во время нахождения экс-президента Армении под арестом, Владимир Путин поздравил Роберта Кочаряна с днем рождения. Это дало повод армянским СМИ предположить, что в планах российского лидера в ходе предстоящей поездки в армянскую столицу может быть посещение бывшего главы республики. Тем более, если в настоящее время он переведен из СИЗО в медицинское учреждение, впрочем, все также оставаясь под арестом по решению суда.