Трамп потребовал арестовать проармянского конгрессмена
Президент США Дональд Трамп заявил, что председателя комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа нужно арестовать за то, что он обнародовал фальшивые факты из его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Твиттер.
Ранее Трамп говорил, что Шифф преподносит стенограмму разговора таким образом, чтобы дискредитировать его.
«Арест за измену», — потребовал Трамп, по мнению которого, Шифф незаконно предоставил фальшивое заявление о его разговоре с Зеленским. Эти слова услышали в Конгрессе, а также американцы, пишет «Газета.ру».
«Шифф сделал вид, что это самая важная часть моего призыва к президенту Украины, и зачитал вслух», — заявил Трамп.
Отметим, что известный своей проармянской деятельностью конгрессмен Адам Шифф является одним из критиков Дональда Трампа.