Эльмир Алиев, Штутгарт 17:45

До старта чемпионата мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте осталось четыре дня. 4 октября на арене «Хансс-Мартин-Шлейер-Халле», вмещающей примерно 15 тысяч зрителей, начнется борьба за медали и олимпийские лицензии, в которой, как мы уже писали, примет участие и Азербайджан.

Корреспондент haqqin.az прибыл в Штутгарт вместе с нашей командой. Небольшая очередь на паспортном контроле. Пограничники задают вопросы представителям азербайджанской делегации о цели визита. Чуть дольше у стойки пришлось простоять тренеру азербайджанских гимнастов Сергею Шестеркину. Сам он не особо удивился дополнительным расспросам со стороны немецкого погранца: «Паспорт-то у меня российский, а значит, надо попридержать». Впрочем, ничего серьезного. Сам я был в очереди последним, и мне вопросов уже не задавали, быстро поставив печать рядом со свежей немецкой визой. Как и положено, организаторы чемпионата мира встречают в аэропорту всех прибывающих и провожают до автобуса. Погода теплая, как в Баку. Извилистая дорога из штутгартского аэропорта в город утопает в зелени. Временами сквозь деревья проглядывался красивый вид на дома, расположенные внизу. Порой казалось, что мы не в Германии, а на Агсуинском перевале. Но вот автобус проезжает длинный тоннель, и - о чудо! – мы, словно в сказке, переносимся с пригородной трассы в городскую жизнь с большим количеством автомобилей и домов.

Азербайджанская делегация разместилась в отеле Maritim. Здесь же проживают, к примеру, сборные России и США. За журналистской аккредитацией я отправился на арену. Пришлось покружить вокруг «халле», чтобы найти место, где выдают бэджики для медиа. Сам процесс занял пару минут. Бонус от организаторов – аккредитация дает право бесплатно ездить на общественном транспорте. Приятный сюрприз, учитывая то, что суточный билет тут стоит около 7 евро. Добраться из отеля на арену и обратно можно и на специально выделенных автобусах. Они ходят каждые полчаса. Расстояние от гостиницы до «Хансс-Мартин-Шлейер-Халле» примерно 6 км. Здесь же находится и «Мерседес-Бенц Арена» - стадион футбольного клуба «Штутгарт», который сейчас лидирует во 2-й Бундеслиге.

Кстати, об автобусах, курсирующих между ареной и отелями, в которых проживают спортсмены. В первые дни работы было заметно, что некоторые водители не знают, куда им ехать, где припарковаться, откуда забирать спортсменов. Весьма странно вел себя шофер автобуса, на который я сел, чтобы добраться с арены до отеля. Мужчина из Восточной Европы, если не ошибаюсь, поляк, на ломаном русском поприветствовал пассажиров (в автобусе были команды Азербайджана и России), а затем спросил: «Куда вас везти?». Хотя на самом автобусе маршрут указан: арена – отель Maritim. Кто-то из российской делегации в шутку выкрикнул: «Вези нас на Октоберфест!». Знаменитый пивной фестиваль проходит в эти дни в Мюнхене, расположенном примерно в 250 км от Штутгарта. Но и в других крупных городах Германии, в том числе и в Штутгарте, в эти дни устраивается праздник пива.