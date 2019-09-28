Зеленский: Киев не ведет расследований по приказу из-за границы

«Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна», — сказал глава украинского государства в ответ на вопрос, будет ли украинское руководство проводить расследование деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе американского лидера Дональда Трампа.

Зеленский отметил, что украинские правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона: «Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне».

Кроме того, украинский президент заявил, что Киев не будет публиковать свою версию стенограммы телефонных переговоров с Трампом. По словам Зеленского, в таких разговорах есть «определенные нюансы и вещи», которые было бы неправильно предавать огласке.