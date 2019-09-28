Командующий КСИР: Иран способен уничтожить Израиль

«Мы создали возможность уничтожить фальшивый сионистский режим. Этот зверский режим должен быть стерт с мировой карты. И теперь это не мечта, и не идеал, а достижимая цель», - сказал он на конференции в Тегеране.

«На сегодняшний день мы способны атаковать врага с любой интенсивностью, с любой точностью», - добавил Салами.

В Израиле ранее, в сентябре заявили, что готовы к любым провокациям Ирана, которые могут последовать за недавним нападением беспилотников йеменских хуситов на НПЗ в Саудовской Аравии.