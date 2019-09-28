Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим 18:08

Вчерашней встречей еврейского Нового года (Рош ха-Шана) в Израиле стартовала почти трехнедельная череда праздников, в течение которых (за исключением Судного Дня) народ, практически не вставая из-за столов, будет вкушать изыски замечательной иудейско-мусульманской кухни, оправдывая тем самым бессмертный девиз Жана Брилья-Саварена, воскликнувшего как-то раз за праздничным столом: «Раз уж мы осуждены на то, чтобы есть, не переставая, то будем есть хорошо!..» Впрочем, у этой оргии поклонения жирному тельцу чревоугодия, есть и негативная сторона: три недели пролетят, как гагары над болотом, а потом начнутся будни и надо будет что-то делать с лишними килограммами, приобретенными за накрытыми столами.

Разговоры о грехе переедания (у израильтян они начинаются, как правило, когда рыбные блюда уже съедены, а мясные еще не подали) плавно перетекает в философские рассуждения о прекрасности бытия и желании продлить его на как можно больший срок. В принципе израильтянам в этом плане грех жаловаться: мало того, что граждане Земли Обетованной в среднем живут до 82,1 года (общий процент, как всегда, испортили мужчины, поскольку израильские женщины живут аж до 84,2 лет), так согласно прогнозу отечественных геронтологов, к 2040 году средняя продолжительность жизни в Израиле возрастет до 84,4 и станет одной из самых длинных на планете. «Как такое возможно?!.. – изумленно воскликнет рядовой пользователь Интернета. – Это же не Новая Зеландия с её экологической первозданностью. И не Швейцария, отъевшаяся до такой степени, что проводит конкурсы красоты среди коров. И даже не Норвегия, где едва появившиеся на свет младенцы уже обеспечены до глубокой старости. Это - раздираемый внутренними противоречиями, неуважаемый третью мирового сообщества и считающийся одним из самых неспокойных регионов в мире Израиль! За счет чего, блин?!..» А за счет того, что израильтяне, традиционно желающие друг-другу жить до ста двадцати лет («ад меа вэ эсрим!»), с каждым годом все внимательнее прислушиваются к рекомендациям врачей, по мнению которых, надо меньше сидеть и больше двигаться. А поскольку вывод этот основан на научных исследованиях, из которых вытекает, что у более подвижных людей риск преждевременной смерти снижается в пять (!) раз, в последние годы израильские улицы, парки и скверы буквально заполонили бегающие трусцой, терзающие тренажеры и ходящие с шагомерами люди всех возрастов. Иными словами, израильтяне, которые в массе своей пользуются репутацией скверных спортсменов, как выясняется, оказались прекрасными физкультурниками. А вот что делать людям ленивым, слабохарактерным и не предрасположенным к физическим нагрузкам? Из числа тех, кто обходят тренажеры за версту и не желают лишний раз выбросить мусор или просто нагнуться за упавшей вилкой? Которые любят только поговорить о радостях жизни, но не делают практически ничего, чтобы пользоваться этими благами как можно дольше? Именно этой категории израильские врачи советуют, как увеличить подвижность и, соответственно, свою жизнь, не прибегая к активным занятиям физкультурой: