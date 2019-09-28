Совет бакинцам из Израиля: хотите дольше прожить?! наша корреспонденция
Вчерашней встречей еврейского Нового года (Рош ха-Шана) в Израиле стартовала почти трехнедельная череда праздников, в течение которых (за исключением Судного Дня) народ, практически не вставая из-за столов, будет вкушать изыски замечательной иудейско-мусульманской кухни, оправдывая тем самым бессмертный девиз Жана Брилья-Саварена, воскликнувшего как-то раз за праздничным столом:
«Раз уж мы осуждены на то, чтобы есть, не переставая, то будем есть хорошо!..»
Впрочем, у этой оргии поклонения жирному тельцу чревоугодия, есть и негативная сторона: три недели пролетят, как гагары над болотом, а потом начнутся будни и надо будет что-то делать с лишними килограммами, приобретенными за накрытыми столами.
Разговоры о грехе переедания (у израильтян они начинаются, как правило, когда рыбные блюда уже съедены, а мясные еще не подали) плавно перетекает в философские рассуждения о прекрасности бытия и желании продлить его на как можно больший срок.
В принципе израильтянам в этом плане грех жаловаться: мало того, что граждане Земли Обетованной в среднем живут до 82,1 года (общий процент, как всегда, испортили мужчины, поскольку израильские женщины живут аж до 84,2 лет), так согласно прогнозу отечественных геронтологов, к 2040 году средняя продолжительность жизни в Израиле возрастет до 84,4 и станет одной из самых длинных на планете.
«Как такое возможно?!.. – изумленно воскликнет рядовой пользователь Интернета. – Это же не Новая Зеландия с её экологической первозданностью. И не Швейцария, отъевшаяся до такой степени, что проводит конкурсы красоты среди коров. И даже не Норвегия, где едва появившиеся на свет младенцы уже обеспечены до глубокой старости. Это - раздираемый внутренними противоречиями, неуважаемый третью мирового сообщества и считающийся одним из самых неспокойных регионов в мире Израиль! За счет чего, блин?!..»
А за счет того, что израильтяне, традиционно желающие друг-другу жить до ста двадцати лет («ад меа вэ эсрим!»), с каждым годом все внимательнее прислушиваются к рекомендациям врачей, по мнению которых, надо меньше сидеть и больше двигаться. А поскольку вывод этот основан на научных исследованиях, из которых вытекает, что у более подвижных людей риск преждевременной смерти снижается в пять (!) раз, в последние годы израильские улицы, парки и скверы буквально заполонили бегающие трусцой, терзающие тренажеры и ходящие с шагомерами люди всех возрастов. Иными словами, израильтяне, которые в массе своей пользуются репутацией скверных спортсменов, как выясняется, оказались прекрасными физкультурниками.
А вот что делать людям ленивым, слабохарактерным и не предрасположенным к физическим нагрузкам? Из числа тех, кто обходят тренажеры за версту и не желают лишний раз выбросить мусор или просто нагнуться за упавшей вилкой? Которые любят только поговорить о радостях жизни, но не делают практически ничего, чтобы пользоваться этими благами как можно дольше?
Именно этой категории израильские врачи советуют, как увеличить подвижность и, соответственно, свою жизнь, не прибегая к активным занятиям физкультурой:
1) Не ищите самую ближнюю автостоянку: поставьте машину подальше от места назначения, в самом конце площадки, и дойдите до нужного места пешком;
2) Попробуйте хотя бы на один этаж подниматься не на лифте;
3) Не общайтесь с сослуживцами по почте, а подходите к ним;
4) Поставьте бутылку с водой подальше от себя, чтобы всякий раз, когда вы захотите пить, вам нужно было встать и сделать несколько шагов;
5) Попробуйте ходить на короткие расстояния пешком, а не ездить на машине;
6) Стоя в очереди, шагайте на месте;
7) Когда разговариваете по телефону, не стойте на месте, ходите;
8) Перед чисткой зубов, выполните какое-нибудь упражнение. Например поднимитесь несколько раз на цыпочках. Или сделайте хотя бы несколько приседаний;
9) Разместите у себя дома предметы таким образом, чтобы приходилось за ними нагибаться;
10) Выработайте в своей семье привычку совместных прогулок после ужина;
11) Попробуйте тактику «беспорядочных покупок»: сначала возьмите в молочном отделе сметану, потом пойдите за хлебом, а после вернитесь за йогуртом;
12) Хотя бы раз в неделю проводите детей или внуков в школу;
13) Купите себе шагомер и начните с 4.000 шагов в день. Если не выполнили эту норму за день, доберите необходимое количество вечером, после работы.
Вот, собственно, и все! Остается лишь присоединиться к рекомендациям геронтологов и пожелать всем нам немного задуматься о себе и своем долголетии. Благо великий русский юрист Анатолий Кони авторитетно утверждал, что ушедшие в себя эгоисты живут, как правило, очень долго…