Состав сборной Венгрии на матч при пустых трибунах с Азербайджаном
Объявлен список футболистов, приглашенных в сборную Венгрии на отборочные матчи Евро-2020 против Хорватии (10 октября) и Азербайджана (13 октября).
Главный тренер венгров Марко Росси призвал под знамена национальной команды 26 футболистов:
вратари - Денес Дибуш («Ференцварош»), Петер Гулачи («Лейпциг», Германия), Адам Ковачик («МОЛ Фехервар»);
защитники: Ботонд Барат («Спортинг Канзас», США), Барнабаш Беше («Гавр», Франция), Тамаш Кадар («Динамо» Киев, Украина), Михали Корхут («Арис», Греция), Адам Ланг («Омония», Кипр), Герго Ловренчич («Ференцварош»), Кристиан Тамаш («Залаэгерсег»), Вилли Орбан («Лейпциг», Германия);
полузащитники: Давид Холман («Слован» Братислава, Словакия), Ласло Кляйнсхайслер («Осиек», Хорватия), Иштван Ковач («МОЛ Фехервар»), Адам Наги («Бристоль», Англия), Мате Паткаи («МОЛ Фехервар»), Давид Сигер («Ференцварош»), Доминик Собослаи («Зальцбург», Австрия);
нападающие: Балаш Джуджак («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Роберт Фечесин («Уйпешт»), Филип Холендер («Лугано», Швейцария), Доминик Наги («Легия», Польша), Криштиан Немет («Спортинг Канзас», США), Роберт Салаи («Фрайбург», Германия), Адам Саллаи («Майнц», Германия), Роланд Варга («Ференцварош»).
Матч Венгрия – Азербайджан состоится 13 октября на стадионе «Ференцварош» в Будапеште и начнется в 20:00 по бакинскому времени. Игра пройдет без зрителей из-за санкций УЕФА в отношении сборной Венгрии.