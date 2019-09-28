Афганский премьер объявил о своей победе на президентских выборах

Глава правительства национального единства Афганистана Абдулла Абдулла объявил о своей победе на президентских выборах. Его соперником был действующий глава государства Ашраф Гани.

"В последние два дня мы проверили результаты выборов по всем провинциям страны и пришли к выводу, что у нас большее количество голосов", - цитирует афганского премьера Deutsche Welle.

Абдулла Абдулла уверен, что второго тура не будет, и что именно он сформирует правительство.

Выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Если ни один из кандидатов не получит 50 процентов голосов, будет проведен второй тур. Предварительные итоги выборов, которые подведет Независимая избирательная комиссия, ожидаются не ранее 19 октября, а окончательные - 7 ноября. Всего в президентской гонке участвовали 18 кандидатов. Наблюдатели отмечали крайне низкую явку. Возможно, она была связана с тем, что талибы призывали население бойкотировать голосование, угрожая в противном случае совершить теракты.