18:38

Война между вором в законе Бадри Когуашвили, который известен в криминальных кругах как Бадри Кутаисский, и главным криминальным авторитетом Азербайджана Надиром Салифовым (Гули) перешла в решающую стадию и может завершиться гибелью одного из оппонентов. Об этом сообщает «Росбалт». По словам собеседников агентства, Когуашвили находится в проигрышном положении, поскольку у Салифова больше сил, денег, боевиков и поддержки в среде мафии. Как пишет издание, даже самые ярые сторонники Кутаисского находят доводы в пользу правоты Гули.

Воры в законе Эмзар Джапаридзе (Кватия) и Гурам Чихладзе (Квежоевич) должны лично покаяться перед Салифовым за то, что объявили его «не вором». В противном случае они будут ликвидированы, и, как отмечает «Росбалт», «на тот свет» отправится любой другой «законник», который решит усомниться в воровском статусе Салифова. Утверждается, что Когуашвили, понимая всю ситуацию, передвигается по Москве в бронированной машине в сопровождении порядка десяти телохранителей. На фоне этого сообщалось, что он отправляется в Европу в поисках союзников. Как отмечает агентство, удар может быть нанесен не по самим Когуашвили или Гули, а по кому-то из их приближенных.