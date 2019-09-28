Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по случаю 70-летней годовщины создания КНР, сообщает официальный сайт главы государства.
«Высокий уровень наших межгосударственных отношений создал хорошую основу для совместной эффективной работы в политической, экономической и гуманитарной областях. Я уверен, что шаги, которые мы предпринимаем в направлении углубления нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке, будут и впредь служить интересам наших народов», - отмечается в поздравлении.