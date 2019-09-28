Лукашенко: «И Алиев мой друг, и Пашинян. Что мне делать?»

«Внимательно слежу за ситуацией в Армении с точки зрения отношения к Беларуси. Я знаю, что армяне всегда хорошо относились к ней», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

На встрече с Пашиняном Лукашенко заявил, что политика Беларуси в отношении Армении никогда не изменится, и страны «всегда будут братьями».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в Ереване находящегося с рабочим визитом в Армении президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает правительственное информационное агентство Беларуси – БЕЛТА.

Президент Беларуси также отметил, что в республике заинтересованы в выстраивании отношений с Арменией. Он добавил, что Беларусь не будет дружить с кем-то против Армении.

«Так сложилось, что вы у меня очень хороший друг, и президент Азербайджана еще с давних времен хороший другой. Ну и что мне сегодня делать? Я очень хорошо отношусь и к Армении, и к Азербайджану», — сказал Лукашенко.

Премьер-министр Армении, в свою очередь, отметил, что очень рад способности двух стран работать вместе и обсуждать самые непростые вопросы, чтобы прийти к единому мнению.

Александр Лукашенко прибыл в Армению часами ранее для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета 1 октября.