Всемирный банк в своем авторитетном отчете Doing Business-2020 включил Азербайджан в двадцатку самых передовых стран-реформаторов. Согласно отчету, Азербайджан упростил предпринимательскую деятельность в четырех сферах, одной из которых стала регистрация недвижимого имущества.

Государственным комитетом по вопросам имущества Азербайджана в сфере регистрации недвижимости сдано в пользование 26 видов электронных услуг. Люди, приобретшие квартиры в многоэтажных домах, заранее могут в электронном порядке уточнить в порядке ли документы на этот жилой дом, будут ли выдаваться купчие на квартиры в этих домах, а также в онлайн-режиме узнать соответствует ли цена их квартир рыночным ценам. Также эти лица могут в электронном порядке подать заявления и документы для получения купчей на квартиру.

Послав СМС на номер 9193, граждане могут узнать плату за услугу по регистрации недвижимости, статус выполнения заявки на регистрацию недвижимости и задолженность по аренде по договорам аренды государственного имущества. А «Калькулятор недвижимости» существенно облегчил получение гражданами информации о ценах регистрации недвижимого имущества и государственных пошлинах.

В то же время выдача купчей в течение одного рабочего дня позволила увеличить удовлетворенность граждан. Следует отметить, что купчая на имущество выдается лицу, желающему зарегистрировать имущество, в течение 1, 3, 7 и 10 рабочих дней.

Помимо этого, сдача в пользование Пространства оказания имущественных услуг сделала услуги в сфере регистрации имущества более эффективными, гражданам было предоставлено единое пространство, в котором им оказываются услуги, соответствующие всем мировым стандартам, а функциональные услуги в связи с регистрацией имущества стали более доступными. В Пространстве оказания имущественных услуг за день обслуживаются около тысячи граждан. Все дни недели, включая субботу и воскресенье, гражданам оказывают услуги около 100 высококлассных специалистов. До сегодняшнего дня услугами Пространства воспользовались свыше 150 тысяч граждан. В будущем ареал Пространства будет увеличен и охватит Гянджу и Хачмаз.

Согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева, сейчас купчие выдаются лишь в электронном виде. Основной целью здесь является минимизация контактов между гражданами в процессе регистрации недвижимости, а также повышение эффективности и оперативности в этой области за счет упрощения регистрации собственности. Применение электронной купчей внесло свой вклад в создание главой государства электронного правительства.

Переход на электронную форму купчей упорядочил и упростил процесс реагирования на запросы различных правительственных учреждений, а также проведение экономических операций с собственностью населения. Применение электронной купчей полностью автоматизировало процедуру перерегистрации имущества. Помимо этого, электронное регулирование архивирования купчих способствовало повышению удовлетворенности граждан.

В ходе исполнения указа президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 февраля этого года «Об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий» Государственный комитет по вопросам имущества провел кампанию «Зарегистрируй имущество и стань владельцем собственности», в рамках которой гражданам оказывались выездные услуги по месту жительства, выдавались купчие и т.д. Этот процесс продолжается и сейчас.

Кампания «Зарегистрируй имущество и стань владельцем собственности» сделала услуги по регистрации имущества еще более доступными для граждан, охватывая все слои населения. В рамках социальных кампаний мобильные офисы предоставляют регистрационные услуги и собирают первичные документы на недвижимость непосредственно на местах проживания граждан не только в городах, но в районах, включая фермы и отдаленные горные села. Предоставление услуг по регистрации недвижимости непосредственно по адресам граждан позволит им не тратить лишнее время и упростит доступ к этим услугам. Отмечается, что с 2014 года посредством выездных кампаний были оказаны услуги около 400 тысячам граждан.