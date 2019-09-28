Порошенко допросят на детекторе лжи

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос с использованием полиграфа. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что исследование назначено на 1 октября в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

В пресс-службе учреждения подтвердили прохождение психофизиологического исследования с применением полиграфа, однако добавили, что больше они сказать не могут.

Кроме того, пока не ясно, явится ли Порошенко на исследование. Все детали могут быть разглашены только после разрешения следственных органов.