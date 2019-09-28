Полицейских в США обвинили в массовых задержаниях детей

В США полиция за пять лет задержала около 30 тысяч детей младше 10 лет. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на данные ФБР.

Как следует из статистики, собранной ФБР, с 2013 по 2017 год как минимум 26 966 детей в возрасте до 10 лет подверглись задержаниям со стороны полицейских. Кроме того, за тот же период были задержаны более 228 тысяч подростков в возрасте от 10 до 12 лет.