Зеленского спросили про дело сына Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет вести расследования исключительно по приказам других стран, передает УНИАН.
Таким образом Зеленский отреагировал на вопрос, станет ли Киев открывать дело о деятельности сына кандидата в президенты США Хантера Байдена.
Зеленский отметил, что «есть определенные нюансы и вещи, которые было бы неправильно даже публиковать».
Ранее генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что был рассержен и удивлен, когда узнал, что президент Дональд Трамп «впутал» его в скандал из-за разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским.