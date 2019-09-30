США передумали лишать Китай денег

Сообщения СМИ о том, что США думают лишить Китай американских инвестиций с помощью делистинга со своих фондовых бирж, не имеют под собой оснований. Об этом, обвинив журналистов в безответственности, заявил советник президента Дональда Трампа Питер Наварро, передает CNBC.

Комментируя вышедший 27 сентября материал Bloomberg, он назвал его «более чем наполовину неточным или же попросту лживым». В то же время он не уточнил, что именно в сообщении было правдивым, а что нет.