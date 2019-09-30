Европейцы хотят спасти Аральское море

"Высыхание Аральского моря - это глобальная проблема, которую необходимо решать, и ЕИБ готов инвестировать 100 млн евро в мероприятия по улучшению ситуации в регионе", - заявил вице-президент банка Вазил Худак журналистам после подписания документа.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании по проекту реабилитации Аральского моря.

По его словам, речь идет о помощи Приаралью, в частности, в восстановлении природного баланса и помощи местным жителям в адаптации к новым климатическим и социальным условиям.

Предполагается, что программа будет реализована в два этапа. На первом этапе будут восстановлены и модернизированы устаревшие ирригационные системы в долине реки Амударья, которая является основным источником воды для Аральского моря. Второй этап позволит восстановить сельскохозяйственные угодья в этом районе, деградировавшие в течение десятилетий в результате засоления из-за использования устаревшей ирригационной системы. Ожидается, что данные меры позволят сократить количество воды, забираемой из Амударьи для орошения, и река будет вносить больше воды в Аральское море.

Программа будет осуществляться в партнерстве с правительством Узбекистана и Европейским союзом в рамках многопартнерского целевого фонда безопасности человека для региона Аральского моря после утверждения и подписания.