Иран назвал уничтожение Израиля достижимой целью

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что уничтожение Израиля — это «достижимая цель». Об этом сообщает The Times of Israel.

Военный указал, что Ирану спустя четыре десятилетия после исламской революции «удалось обрести способность уничтожить сионистский режим». Салами добавил, что еврейское государство должно быть стерто с лица земли и это «больше не мечта».

Газета отмечает, что генерал-майор сделал такое заявление на встрече командиров КСИР в Тегеране. Прозвучало оно на фоне растущей напряженности в отношениях Ирана с США и их союзниками.