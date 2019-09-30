Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда

Масштабная свадьба в дагестанском Дербенте побила два мировых рекорда, сообщает РИА Новости.

После окончания торжество было включено в Книгу рекордов Гиннесса как как самая многонациональная свадьба и свадебная церемония с самым большим количеством гостей.

Уточняется, что на мероприятии одновременно поженились 30 пар основных дагестанских национальностей.

Самой молодой парой стали девятнадцатилетние Айдынбек Айдынбеков и Камила Гезалова. При этом на свадьбе была семья, которая отпраздновала 60 лет совместной жизни.