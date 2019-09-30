Европа поставила Молдавии ультиматум

Евросоюз согласен серьезно увеличить финансовую помощь Молдавии, но для этого республика должна согласиться на проведение реформ, причем на «жестких условиях». Информацию из совместного заявления по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Молдавия в Брюсселе приводит ТАСС.

Как говорится в документе, в июле Евросоюз спустя более полугода возобновил помощь республике и выделил почти 15 миллионов евро. В октябре 2019 года Брюссель готов выплатить и первый взнос новой помощи.

Что касается решения об остальных взносах, то его примут после оценки исполнения всех мер, включенных в меморандум о взаимопонимании. Также обязательным для выделения средств названо исполнение политических условий. Речь идет о реформах местного государственного управления и судебной системы страны.

ЕС приостановил финансовую помощь Молдавии в конце ноября 2018 года после того, как суды отказались признать победу на выборах мэра Кишинева оппозиционного кандидата Андрея Нэстасе. После этого в Брюсселе призвали усилить борьбу с коррупцией и найти, куда пропал миллиард долларов из банковской системы и кто в этом виноват.