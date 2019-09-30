Спикеру сейма Польши запретили пересекать границу России

Глава польского сейма Малгожата Госевска при въезде в Белоруссию узнала, что ее не пропустят в Россию. Политик входит в «черный список» Москвы.

«Мне сообщили, что мне не рады или, скорее, что мне запрещен въезд в РФ», — передала она в эфире «Польского радио» слова белорусских пограничников.

Госевска отметила, что она в недоумении, почему о российском запрете ее информируют белорусы.

Законодатель ехала на мероприятие в Гродно на машине с дипномерами. Несмотря на это, пограничники все равно подвергли досмотру ее багаж.