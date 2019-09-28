В Азербайджане начинается всеобщая перепись населения

Госкомитет по статистике Азербайджана во вторник начинает третью всеобщую перепись населения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 сентября 2016 года подписал указ о проведении 1-10 октября 2019 года очередной переписи населения.

«В процессе переписи гражданам будут заданы 52 вопроса. По окончании переписи все материалы будут переданы Группе по переписи и посредством операторов будут внесены в систему электронных данных. Далее результаты будут проверены с помощью соответствующего программного обеспечения, в целом этот процесс охватит 2020 год», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Обработка данных переписи, публикация и доставка пользователям результатов переписи предусмотрена до конца 2022 года.

Впервые перепись населения в Азербайджане после обретения страной независимости была проведена в 1999 году.

Вторая перепись проводилась в период с 13 по 22 апреля 2009 года. Она показала, что в стране проживают 8,922 млн человек, что почти на 1 млн человек больше, чем десятью годами ранее, когда проводилась предыдущая перепись (в 1999 году).