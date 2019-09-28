Азербайджан в ожидании дебюта на Зимней Олимпиаде

Федерацию горнолыжного спорта нашей страны, возглавляемую Рауфом Халиловым, на мероприятии представлял Ариф Новрузов. В ходе заседания были приняты решения по важным вопросам, касающимся предстоящих планов и согласования бюджета.

В Анталье прошло Пленарное заседание Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) с участием 23 стран, в том числе и Азербайджана.

Право на проведение соревнований Кубка мира в период с декабря 2019 года по апрель 2020-го получили Франция, Андорра, Германия, Китай и Италия. В итальянском местечке Мадонна ди Кампильо наряду с финалом Кубком мира, пройдет также чемпионат Европы.

В Анталье был избран и новый президент ISMF. Им стал Томас Кэр, сменивший на этом посту Армандо Мариотту.

Важное место в обсуждении было уделено первому участию лыжников-альпинистов в Юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в швейцарской Лозанне в январе следующего года. В них, кстати, впервые могут принять участие и азербайджанские спортсмены, которые уже выступали на чемпионате мира этого года в Швейцарии. А в 2026 году ски-альпинизм может впервые быть включен в программу взрослой Олимпиады.

Все еще на повестке дня проведение одного из будущих международных соревнований на горных склонах Шахдага. Руководство ISMFдолжно дать ответ относительно того, насколько комплекс на севере Азербайджана соответствует требованиям для проведения крупного международного турнира.

Ски-альпинизм – это молодой вид спорта, сочетающий в себе подъемы и спуски на лыжах. Он появился в 1990-х годах и получил активное распространение во многих странах, где есть горы и снег. В 90-х Франция, Италия, Словакия, Андорра и Швейцария создали Международный комитет соревнований по ски-альпинизму (CISAC). В 1999 году эта организация была преобразована в Международный совет соревнований по ски-альпинизму (ISCM), а с 2008 года стала федерацией и получила свое нынешнее название – ISMF.