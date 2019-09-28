Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 04:25

Представительница Болгарии Кристалина Георгиева, недавно избранная на пост главы Международного валютного фонда (МВФ), заявила, что мировая экономика должна быть готова справиться с новым экономическим спадом. И добавила, что берет на себя "огромную ответственность", становясь главой МВФ в период замедления экономического роста, торговой напряженности и исторически высокого уровня задолженности.

Действительно роль фонда никогда не была более важной. На предстоящей ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка министры финансов и главы центральных банков, как ожидается, обсудят необходимость предотвратить угрозу глобальной рецессии, ослабить торговую напряженность между Китаем и США, а также свести к минимуму риски Brexit без сделки и угрозу поставкам нефти из-за напряженности на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют прогнозы всех международных институтов. Даже лидеры стран "Группы двадцати" (G20) констатировали, что рост остается слабым. Темпы роста глобальной экономики показывают признаки стабилизации - прогнозируется умеренное ускорение его темпов в текущем и в 2020 году. Восстановлению способствуют сохраняющиеся адаптивные финансовые условия и стимулирующие меры, применяемые в некоторых странах. Но темпы роста остаются низкими, и сохраняются риски в сторону его дальнейшего замедления. Наиболее важно отметить усиление торговой и геополитической напряженности. Об этом говорится в декларации по итогам саммита лидеров G20 в Осаке. И хотя лидеры двадцатки обещали сотрудничать в целях поддержки глобального экономического роста, пока вместо налаживания в сфере развития торговли, финансов и прочих сфер, в целом наблюдается лишь рост напряженности. Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс также ожидает более резкого замедления глобального роста. По его словам, нынешние показатели могут оказаться хуже прогнозов, а широко распространяющаяся отрицательная доходность указывает на замедление роста в будущем. Он отметил, что последние события сигнализируют о том, что мировой экономический рост 2019 года, скорее всего, не дотянет до июньского прогноза ВБ в 2,6% в реальном выражении. Номинальные темпы роста готовы замедлиться до менее чем 3%. И это "большое разочарование" по сравнению с темпами в районе 6% в 2017 и 2018 годах. А облигации примерно на 15 трлн. долларов с нулевой или отрицательной доходностью указывают на то, что инвесторы принимают рыночные предпосылки даже отрицательной доходности в течение многих десятилетий. Этот замороженный капитал подразумевает более медленный будущий рост. По его словам, в первую очередь глобальное замедление проявляется в ситуации в Китае, негативные тенденции отмечаются во всех развивающихся странах, некоторые страны Европы находятся в рецессии или близки к ней.

Международное рейтинговое агентство Fitch также ухудшило прогноз по росту мировой экономики в 2020 году - до 2,7% с 2,8%. По мнению агентства, на темпы укрепления мировой экономики повлияют замедление роста в Китае, США и Бразилии на фоне уменьшения перспектив для инвестиций в бизнес в этих странах. А также слабый потребительский рост в КНР и ожидания более умеренного роста в других развивающихся странах. Думается, прогнозов трех авторитетных структур достаточно, чтобы не ссылаться на мнение отдельных экспертов. Кстати, они основной причиной кризисов в мировой экономике все чаще называют США. Развязывание торгового конфликта с Китаем и давление на других торговых партнеров – намеренный шаг Дональда Трампа с целью добиться переизбрания на новый срок, а также повод задуматься над принципами, которые Вашингтон в течение многих лет навязывают остальному миру.