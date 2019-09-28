Вашингтон снова перевернул всю мировую экономику наш комментарий

Эльнур Мамедов, автор haqqin.az

Представительница Болгарии Кристалина Георгиева, недавно избранная на пост главы Международного валютного фонда (МВФ), заявила, что мировая экономика должна быть готова справиться с новым экономическим спадом. И добавила, что берет на себя "огромную ответственность", становясь главой МВФ в период замедления экономического роста, торговой напряженности и исторически высокого уровня задолженности.

скептицизм Кристалины Георгиевой

Действительно роль фонда никогда не была более важной. На предстоящей ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка министры финансов и главы центральных банков, как ожидается, обсудят необходимость предотвратить угрозу глобальной рецессии, ослабить торговую напряженность между Китаем и США, а также свести к минимуму риски Brexit без сделки и угрозу поставкам нефти из-за напряженности на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют прогнозы всех международных институтов.

Даже лидеры стран "Группы двадцати" (G20) констатировали, что рост остается слабым. Темпы роста глобальной экономики показывают признаки стабилизации - прогнозируется умеренное ускорение его темпов в текущем и в 2020 году. Восстановлению способствуют сохраняющиеся адаптивные финансовые условия и стимулирующие меры, применяемые в некоторых странах. Но темпы роста остаются низкими, и сохраняются риски в сторону его дальнейшего замедления. Наиболее важно отметить усиление торговой и геополитической напряженности. Об этом говорится в декларации по итогам саммита лидеров G20 в Осаке. И хотя лидеры двадцатки обещали сотрудничать в целях поддержки глобального экономического роста, пока вместо налаживания в сфере развития торговли, финансов и прочих сфер, в целом наблюдается лишь рост напряженности.

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс также ожидает более резкого замедления глобального роста. По его словам, нынешние показатели могут оказаться хуже прогнозов, а широко распространяющаяся отрицательная доходность указывает на замедление роста в будущем. Он отметил, что последние события сигнализируют о том, что мировой экономический рост 2019 года, скорее всего, не дотянет до июньского прогноза ВБ в 2,6% в реальном выражении. Номинальные темпы роста готовы замедлиться до менее чем 3%. И это "большое разочарование" по сравнению с темпами в районе 6% в 2017 и 2018 годах. А облигации примерно на 15 трлн. долларов с нулевой или отрицательной доходностью указывают на то, что инвесторы принимают рыночные предпосылки даже отрицательной доходности в течение многих десятилетий. Этот замороженный капитал подразумевает более медленный будущий рост. По его словам, в первую очередь глобальное замедление проявляется в ситуации в Китае, негативные тенденции отмечаются во всех развивающихся странах, некоторые страны Европы находятся в рецессии или близки к ней.

И в Китае проблемы с инвестициями и бизнесом

Международное рейтинговое агентство Fitch также ухудшило прогноз по росту мировой экономики в 2020 году - до 2,7%  с 2,8%. По мнению агентства, на темпы укрепления мировой экономики повлияют замедление роста в Китае, США и Бразилии на фоне уменьшения перспектив для инвестиций в бизнес в этих странах. А также слабый потребительский рост в КНР и ожидания более умеренного роста в других развивающихся странах.

Думается, прогнозов трех авторитетных структур достаточно, чтобы не ссылаться на мнение отдельных экспертов. Кстати, они основной причиной кризисов в мировой экономике все чаще называют США. Развязывание торгового конфликта с Китаем и давление на других торговых партнеров –  намеренный шаг Дональда Трампа с целью добиться переизбрания на новый срок, а также повод задуматься над принципами, которые Вашингтон в течение многих лет навязывают остальному миру.

Трамп задумал новую игру

Вопреки его заявлениям о стремлении "вернуть величие Америки", добиться заключения честных торговых соглашений, и все новым прогнозам экспертов о приближающейся победе или поражении США в торговой войне с КНР, подоплека происходящего намного прозаичнее. Это очередной кризис, пришедший из США и отражающийся на всем мире – как и финансовый кризис 2008 года – и в нем не будет победителей кроме самого Трампа. Стратегия создания кризисных ситуаций с целью сохранения власти стара как мир. Создав текущий конфликт и выступая защитником американских рабочих Трамп при любом развитии событий будет позиционировать себя как единственного кандидата на предстоящих в 2020 году выборах.

Кроме того, навязанная им миру торговая война – хороший повод для Федеральной резервной системы "умыть руки", сославшись на то, что внешнеторговые проблемы находятся за рамками его компетенции, к чему она уже стала прибегать. Игра Трампа на публику с обещаниями избирателям, угрозами в соцсетях, театральными жестами на телевидении и прочим сотрясанием воздуха могла бы показаться забавной, но в заложниках у этого представления сегодня оказались не только американцы, но и граждане многих других стран, в отношении которых США применяют санкции и торговые ограничения. США в очередной раз за последние 10 лет превратились из двигателя роста мировой экономики в источник ее главных проблем – торговый конфликт с Китаем становится одной из главных причин замедления темпов роста мировой экономики.

Не говоря уже о том, что все это подрывает доверие к американским институтам. Вашингтон упорно стремится к пересмотру соглашений в рамках Всемирной торговой организации и перезаключению торговых сделок, что неизбежно приведет к необходимости внесения изменений в основные законы и пересмотру принципов, которые все более явно нарушают сами США, в том числе и в финансовой сфере. Но за политические амбиции американского лидера, "мастера искусства сделки", будут расплачиваться и американские избиратели, и американские элиты, и крупные компании. Так как вместо возвращения "величия" продолжается девальвация значимости и авторитета США на мировой арене, среди всего большего числа стран Европы, Ближнего Востока и Азии.

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