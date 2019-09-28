Журнал будет выходить раз в квартал тиражом в пять тысяч экземпляров. Читатели смогут ознакомиться со статьями, исследования и аналитическими публикациями от профессионалов аграрной сферы.

«Наша задача – простимулировать компании и структуры, которые хотят помочь Министерству сельского хозяйства в деле просвещения фермеров. Каждый человек, работающий в аграрной сфере должен знать, что информированность фермеров ускоряет развитие этой сферы. Любая организация, которая выступит с подобной инициативой, может быть уверена в нашей поддержке. Мы поможем как с информационным обеспечением, так и с координированием с нужными экспертами», - сказал на презентации журнала «AQROSKOP» председатель Агентства аграрного кредитования и развития Мирза Алиев.

Руководитель офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ПРООН) в Азербайджане Мелек Чакмак заявила, что рост интереса к аграрной сфере привел к повышению конкуренции и соответственно качества в этой сфере.

Выступая на презентации главный редактор журнала Сима Челеби заявила, что раньше в сельском хозяйстве использовали примитивные орудия труда, и сеяли культуры, не проводя мониторинга. Сегодня каждый азербайджанский фермер может воспользоваться снимками с космоса и даже беспилотниками.