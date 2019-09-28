«Космос в помощь аграрному Азербайджану» заявили на презентации журнала "AQROSKOP"
При координационной поддержке Агентства аграрного кредитования и развития вышел на свет новый журнал "AQROSKOP", посвященный аграрной сфере.
Журнал будет выходить раз в квартал тиражом в пять тысяч экземпляров. Читатели смогут ознакомиться со статьями, исследования и аналитическими публикациями от профессионалов аграрной сферы.
«Наша задача – простимулировать компании и структуры, которые хотят помочь Министерству сельского хозяйства в деле просвещения фермеров. Каждый человек, работающий в аграрной сфере должен знать, что информированность фермеров ускоряет развитие этой сферы. Любая организация, которая выступит с подобной инициативой, может быть уверена в нашей поддержке. Мы поможем как с информационным обеспечением, так и с координированием с нужными экспертами», - сказал на презентации журнала «AQROSKOP» председатель Агентства аграрного кредитования и развития Мирза Алиев.
Руководитель офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ПРООН) в Азербайджане Мелек Чакмак заявила, что рост интереса к аграрной сфере привел к повышению конкуренции и соответственно качества в этой сфере.
Выступая на презентации главный редактор журнала Сима Челеби заявила, что раньше в сельском хозяйстве использовали примитивные орудия труда, и сеяли культуры, не проводя мониторинга. Сегодня каждый азербайджанский фермер может воспользоваться снимками с космоса и даже беспилотниками.
«Наша главная задача – воспользоваться знаниями ведущих специалистов в этой сфере и распространять их для читателей. Народ, который веками занимался земледелием и скотоводством должен не только идти в ногу со временем, но и опережать его», - сказала она.
Журнал можно приобрести в Государственных центрах аграрного развития.